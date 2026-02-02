Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Венесуэла впервые в своей истории отправила за пределы страны груз сжиженного нефтяного газа, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — написала Родригес в своем Telegram-канале, приложив видео с газовым танкером.
Исторически Венесуэла направляла все свои объемы сжиженного газа на внутренний рынок, полностью покрывая внутренний спрос, и не имела избытка для внешних поставок. В январе текущего года правительство республики объявило о подписании контракта на экспорт газа, не уточняя получателя.