Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

Венесуэла отправила первый в своей истории экспортный груз сжиженного газа.

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Венесуэла впервые в своей истории отправила за пределы страны груз сжиженного нефтяного газа, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — написала Родригес в своем Telegram-канале, приложив видео с газовым танкером.

Исторически Венесуэла направляла все свои объемы сжиженного газа на внутренний рынок, полностью покрывая внутренний спрос, и не имела избытка для внешних поставок. В январе текущего года правительство республики объявило о подписании контракта на экспорт газа, не уточняя получателя.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше