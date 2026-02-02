Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки

По его данным, группа была найдена на базе отдыха. Спасатели КГКУ «ЦОД» и полицейские, преодолев на снегоходах 10 километров, встретили двух взрослых из состава пропавших, которые на одном снегоходе пытались проложить дорогу в сторону посёлка Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся в домике, до которого оставалось около 4 километров пути.