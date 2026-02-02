Ричмонд
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки

На Камчатке спасатели нашли и эвакуируют пропавшую тургруппу с детьми.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Спасатели “ЦОД” и полиция выдвинулись к дачному домику для их эвакуации. Скоро все закончится», — написал Лебедев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По его данным, группа была найдена на базе отдыха. Спасатели КГКУ «ЦОД» и полицейские, преодолев на снегоходах 10 километров, встретили двух взрослых из состава пропавших, которые на одном снегоходе пытались проложить дорогу в сторону посёлка Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся в домике, до которого оставалось около 4 километров пути.

Сообщение о пропаже группы, выехавшей на Пущинские источники и не вернувшейся в назначенное время, поступило в службу 112 в ночь на 2 февраля. Утром к поискам приступили профессиональные спасатели и полиция. Ранее министр Лебедев подчеркнул важность учёта прогноза погоды и наличия средств связи при путешествиях, особенно с детьми.

