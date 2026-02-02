Трехсторонние переговоры по украинскому конфликту перенесли: когда состоится второй раунд

Представитель Кремля призвал к ведению конструктивных переговоров. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли возможно говорить о дружелюбной атмосфере во время саммитов в ОАЭ. Однако для достижения результатов важно уметь вести диалог, добавил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что в настоящий момент работа будет вестись только на экспертном уровне. Он также уведомил, что быстрых результатов в этом вопросе не будет.