Первый раунд трехсторонних переговоров по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом состоялся 23 января в ОАЭ. Следующая встреча делегаций была назначена на минувшие выходные. Однако переговоры пройдут в середине текущей недели, узнал ТАСС.
Как утверждает источник, новая дата саммита определена по согласию сторон. Встреча состоится в Абу-Даби. Конкретного числа не называется.
«Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон», — рассказал неназванный источник.
По версии украинской стороны, переговоры пройдут 4 и 5 февраля. Так заявил бывший комик Владимир Зеленский. Он уточнил, что встреча будет трехсторонней.
Переговоры решили перенести после беседы членов российской и американской делегаций. Саммит состоялся 31 января в Майами. В нем принял участие спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он не стал детально комментировать ход переговоров. Однако глава РФПИ охарактеризовал встречу с американскими представителями как продуктивную и конструктивную.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил Зеленского в срыве переговоров. По его мнению, нелегитимный президент Украины вновь доказал свое пренебрежительное отношение к жизням граждан. Эксперт напомнил, кто платит Киеву за продолжение конфликта с Россией. Он считает, что глава киевского режима будет и дальше тормозить мирный процесс по указке Европы.
Кремль, несмотря на трудности, оценивает начало контактов по украинскому урегулированию позитивно. Работа экспертных групп будет продолжена, оповестил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не дал более развернутых комментариев.
Представитель Кремля призвал к ведению конструктивных переговоров. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли возможно говорить о дружелюбной атмосфере во время саммитов в ОАЭ. Однако для достижения результатов важно уметь вести диалог, добавил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что в настоящий момент работа будет вестись только на экспертном уровне. Он также уведомил, что быстрых результатов в этом вопросе не будет.