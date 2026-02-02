США нарастили импорт медицинских приборов из России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поставки приборов, используемых в медицине и ветеринарии, из России в США достигли максимума за три с половиной года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре стоимость закупок таких товаров составила максимальные с марта 2022 года 216,7 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом — в 3,9 раза.
В частности, американская сторона приобрела электродиагностическую аппаратуру и детали для нее (19 тысяч долларов), стоматологические приборы и устройства — 17,2 тысячи долларов, и прочие виды приборов, название которых не уточняется (180,5 тысячи долларов).
По итогам 11 месяцев прошлого года импорт этих аппаратов составил 809,5 тысячи долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 32 процента.
При этом США также поставляли медицинское оборудование в Россию. Ноябрьские продажи в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом — на 21 процент и составили 8,9 миллиона долларов. Это стало рекордом с сентября 2024 года.