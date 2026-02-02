Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на субботнем ужине в шуточной форме заявил о присоединении к стране Канады, Гренландии и Венесуэлы, его слова приводит американская газета Washington Post.
«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — приводятся в статье слова президента.
Автор статьи отмечает, что Трамп обращался к вопросу территориальной экспансии США не раз. Позже президент сыронизировал, что ему придется сократить речь, чтобы успеть в прямом эфире посмотреть за американским вторжением в Гренландию.
«Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале снова и снова воцарялась тишина», — комментирует он атмосферу на мероприятии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В самих Соединенных Штатах также существует сильная оппозиция курсу президента на экспансионизм в западном полушарии. В частности, 8 января сенат США одобрил резолюцию, запрещающую Трампу направлять американские войска с военными миссиями против Венесуэлы без санкции конгресса.