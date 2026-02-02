Ричмонд
В ЕР учредили совет по инновационному развитию

В Единой России учредили совет по инновационному и технологическому развитию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Совет по инновационному и технологическому развитию учредили в «Единой России», его председателем стал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе партии.

«В “Единой России” учредили совет по инновационному и технологическому развитию», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Как рассказали в пресс-службе партии, председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.

Как уточнили РБК в ЕР, совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии».

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
