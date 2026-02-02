В ЕР учредили совет по инновационному развитию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Совет по инновационному и технологическому развитию учредили в «Единой России», его председателем стал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе партии.
«В “Единой России” учредили совет по инновационному и технологическому развитию», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЕР.
Как рассказали в пресс-службе партии, председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.
Как уточнили РБК в ЕР, совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии».