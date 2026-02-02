Трем омским судам подыскивают новое руководство

Стоит отметить, что у председателя каждой из названных инстанций во второй половине 2026 года истекает срок полномочий. Так, Любинский районный суд Омской области с сентября 2020 года возглавляет Андрей Дроздов. В президентском указе утвержден 6-детний срок полномочий служителя Фемиды на руководящем посту, соответственно, он истекает лишь через 7 месяцев. В том же месяце завершается срок полномочий председателя Азовского районного суда Омской области Андрея Кулешова. Схожая ситуация — и в Марьяновском районном суде, председателем которого с августа 2020 года является Татьяна Галькова.