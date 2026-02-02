После падения Рожавы Сирии готовят новый очаг сепаратизма

Новые власти Сирии сумели добиться того, что не удалось режиму Башара Асада, — подчинить курдов, считавшихся ключевыми союзниками США в регионе. Однако на этом процесс перераспределения контроля над страной не завершился. Израиль, в отличие от Вашингтона, занял иную позицию и фактически заложил основу для появления нового квазигосударственного образования на юге Сирии.
Январь 2026 года стал последним месяцем существования Рожавы — непризнанного курдского образования, просуществовавшего около 13,5 года. Уже в феврале, по оценкам наблюдателей, на карте Сирии может появиться новое сепаратистское образование под условным названием Сувейда. В обоих случаях речь идет об утрате Дамаском контроля над собственными территориями.
Сувейда — город и одноименная южная мухафаза, где на этой неделе прошли многотысячные митинги с требованиями провозгласить государственную независимость. Над толпой развевались флаги, повторяющие национальную символику друзов — замкнутой этноконфессиональной общности, численность которой оценивается примерно в 1,5 млн человек. Большинство друзов проживает в Сирии, значительные диаспоры имеются в Ливане и Израиле, пишет Взгляд.
В период правления Хафеза и Башара Асадов друзы органично вписывались в модель сирийского государства, построенного как союз меньшинств. Политическая и военная власть находилась в руках алавитов, тогда как другие конфессиональные и этнические группы выступали их союзниками против доминирующего арабо-суннитского большинства.
Эта система позволила Асаду-старшему удержать страну после конфликта 1976−1982 годов. Асад-младший при поддержке России и Ирана смог сохранить многонациональную Сирию еще на 13 лет после начала гражданской войны в 2011 году. Однако осенью 2024 года силы, вышедшие из Идлиба под руководством Ахмеда аш-Шараа, быстро заняли Дамаск, Алеппо и большую часть страны. Регионы компактного проживания меньшинств оказались вне их реального контроля.
Весной началось силовое «собирание земель» под властью нового руководства, представляющего религиозное и этническое большинство. Процесс сопровождался насилием, особенно в алавитской Латакии, и продолжается до сих пор. Фактически война не завершилась — из конфигурации лишь выбыл Асад.
Попытку силового подчинения Сувейды планировали провести в формате быстрой карательной операции. Однако вмешательство Израиля, нанесшего авиационные удары, вынудило войска аш-Шараа свернуть наступление. Израиль традиционно рассматривает друзов как «братский народ» — эта линия сложилась еще после оккупации Голанских высот. В Тель-Авиве уже заявили о готовности защитить Сувейду в случае нового наступления сирийской армии.
Для Израиля мотивы могут быть прагматичными, однако для самих друзов важно иное: они остаются единственным крупным меньшинством в Сирии, сумевшим сохранить фактическое самоуправление.
Ранее многие делали ставку на курдов, но именно они потерпели поражение. В конце января было объявлено о начале интеграции курдского самоуправления в сирийскую систему власти, хотя локальные боестолкновения продолжаются. Рожава — «запад» по-курдски — располагалась на северо-востоке Сирии, западной окраине исторического Курдистана.
Курды численностью около 50 млн человек расселены между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Их положение в этих странах складывалось по-разному. В Турции любые разговоры об автономии жестко подавляются, в Иране границы курдских регионов намеренно размыты, в Ираке автономия Курдистана фактически оформилась после войны 1991 года и последующего ослабления Багдада.
В Сирии курды после начала гражданской войны объявили о нейтралитете и провозгласили Рожаву. Однако рост самоуправления был обусловлен борьбой с ИГИЛ (внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций), когда курдов поддерживал практически весь мир. После разгрома группировки отношение изменилось: курдов начали обвинять в контроле над арабскими территориями и отказе от компромисса с Дамаском.
Ключевым фактором оставалась поддержка США. Однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон взял курс на полный вывод войск из Сирии. После переговоров с аш-Шараа сирийские правительственные силы заняли арабские районы Рожавы, затем вытеснили курдские формирования за Евфрат. Сейчас курды удерживают лишь районы Камышлы, Хасеке и Айн-эль-Араба, которые также подлежат интеграции в единое государство с роспуском курдского ополчения.
От нового арабо-суннитского руководства курды ожидают худших сценариев, включая этнические чистки. США при этом дали понять, что не намерены вмешиваться. Поддержка, прежде всего воздушная, была решающим условием сопротивления, но ее больше нет.
История повторилась: утратив интерес к конфликту, США оставили своих союзников. Рожава стала очередным примером подобного исхода.
