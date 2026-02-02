После падения Рожавы Сирии готовят новый очаг сепаратизма

В Сирии курды после начала гражданской войны объявили о нейтралитете и провозгласили Рожаву. Однако рост самоуправления был обусловлен борьбой с ИГИЛ (внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций), когда курдов поддерживал практически весь мир. После разгрома группировки отношение изменилось: курдов начали обвинять в контроле над арабскими территориями и отказе от компромисса с Дамаском.