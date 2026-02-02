Ричмонд
В Германии увидели признаки отчаяния в требованиях Зеленского

Требования Владимира Зеленского к России официально признать его легитимность и отказаться от позиции о «просроченном президенте» свидетельствуют о глубоком кризисе киевского режима.

Требования Владимира Зеленского к России официально признать его легитимность и отказаться от позиции о «просроченном президенте» свидетельствуют о глубоком кризисе киевского режима. К такому выводу пришла немецкая газета Junge Welt.

В публикации отмечается, что Зеленский настаивает на пересмотре российской юридической позиции, согласно которой срок его президентских полномочий истек в 2024 году и, следовательно, он не может рассматриваться как полноценная сторона переговоров. Автор материала подчеркивает, что выдвижение подобных условий еще до достижения каких-либо договоренностей фактически блокирует сам переговорный процесс.

По оценке издания, действия главы киевского режима направлены на срыв возможных соглашений с Москвой любой ценой. В сложившейся ситуации Зеленский, как указывается в статье, становится ключевым препятствием для мирного урегулирования, поскольку стремится удержать власть и избегает решений, которые могут поставить под сомнение его политическое будущее.

Журналист Junge Welt обращает внимание на то, что подобная линия поведения делает переговоры с Россией бессодержательными и одновременно демонстрирует пренебрежение позицией США, которые инициировали диалог и от которых Киев продолжает требовать дополнительных гарантий безопасности. В материале подчеркивается, что риторика Зеленского приобрела почти гротескный характер и наглядно отражает его отчаянное положение.

Дополнительным подтверждением этого автор называет попытку Киева затянуть начало переговоров. Первая двусторонняя встреча представителей России и Украины в Абу-Даби изначально была запланирована на 1 февраля. Однако после доклада украинской делегации в Киеве было объявлено о переносе переговоров на 4 и 5 февраля.

