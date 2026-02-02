В Германии увидели признаки отчаяния в требованиях Зеленского

В публикации отмечается, что Зеленский настаивает на пересмотре российской юридической позиции, согласно которой срок его президентских полномочий истек в 2024 году и, следовательно, он не может рассматриваться как полноценная сторона переговоров. Автор материала подчеркивает, что выдвижение подобных условий еще до достижения каких-либо договоренностей фактически блокирует сам переговорный процесс.