Су-35С эффектно сопроводил правительственный борт в небе Сирии

В Сети появилось видео с борта пассажирского самолета, который сопровождал истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России. Кадры были сняты в воздушном пространстве Сирии.
На записи видно, как боевой самолет уверенно держится рядом с авиалайнером, точно выдерживая дистанцию и место в строю. Несмотря на разницу в летных характеристиках, истребитель фактически «висел» в воздухе рядом с гражданским бортом, не отклоняясь от курса.
После непродолжительного сопровождения Су-35С слегка качнул крыльями, выполнил полубочку, продемонстрировав подвесное вооружение, и по плавной траектории резко ушел вниз. Маневр произвел сильное впечатление на пассажиров, с борта которых велась съемка.
По характеру эскорта ясно, что речь шла не о рядовом рейсе. Простые пассажирские самолеты подобным образом не сопровождаются. Источники указывают, что Су-35С обеспечивал безопасность правительственного борта.
Обращает на себя внимание и состав вооружения истребителя. Под крыльями были размещены четыре ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-77−1 и две ракеты ближнего боя Р-73. На законцовках крыла находились контейнеры радиоэлектронного подавления комплекса «Хибины-М».
Военный блогер Fighterbomber отметил, что в профессиональной среде пилота, выполнившего этот полет, называют «Сирийский хулиган 25».
