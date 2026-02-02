Су-35С эффектно сопроводил правительственный борт в небе Сирии

На записи видно, как боевой самолет уверенно держится рядом с авиалайнером, точно выдерживая дистанцию и место в строю. Несмотря на разницу в летных характеристиках, истребитель фактически «висел» в воздухе рядом с гражданским бортом, не отклоняясь от курса.