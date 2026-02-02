Ричмонд
Су-35С эффектно сопроводил правительственный борт в небе Сирии

В Сети появилось видео с борта пассажирского самолета, который сопровождал истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России.

В Сети появилось видео с борта пассажирского самолета, который сопровождал истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России. Кадры были сняты в воздушном пространстве Сирии.

На записи видно, как боевой самолет уверенно держится рядом с авиалайнером, точно выдерживая дистанцию и место в строю. Несмотря на разницу в летных характеристиках, истребитель фактически «висел» в воздухе рядом с гражданским бортом, не отклоняясь от курса.

После непродолжительного сопровождения Су-35С слегка качнул крыльями, выполнил полубочку, продемонстрировав подвесное вооружение, и по плавной траектории резко ушел вниз. Маневр произвел сильное впечатление на пассажиров, с борта которых велась съемка.

По характеру эскорта ясно, что речь шла не о рядовом рейсе. Простые пассажирские самолеты подобным образом не сопровождаются. Источники указывают, что Су-35С обеспечивал безопасность правительственного борта.

Обращает на себя внимание и состав вооружения истребителя. Под крыльями были размещены четыре ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-77−1 и две ракеты ближнего боя Р-73. На законцовках крыла находились контейнеры радиоэлектронного подавления комплекса «Хибины-М».

Военный блогер Fighterbomber отметил, что в профессиональной среде пилота, выполнившего этот полет, называют «Сирийский хулиган 25».

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше