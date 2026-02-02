Скачко раскрыл, где прячется и как зарабатывает разыскиваемый в РФ Яценюк

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru рассказал, где прячется и чем занимается сбежавший политик.
Напомним, в 2023 году Яценюку заочно предъявили обвинения в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе. До этого Яценюка объявляли в розыск в России в 2017 году.
Сейчас его снова объявили в розыск. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.
Скачко, комментируя эту информацию, отметил, что сбежавший в США Яценюк стал американским гражданином.
«Он гражданин США, у него древняя еврейская семья, сестра там же находится. Яценюк стал первым легитимным премьером после переворота на Украине. А уже через год заработал первый миллиард долларов, на воровстве. Яценюк тогда это дело отпраздновал с нужными людьми. Поэтому, конечно, он военный преступник. Он был одним из главных лиц Майдана, полное олицетворение госпереворота. Он не сможет полностью исчезнуть и должен быть наказан, но сядет в тюрьму Яценюк вряд ли, если только случайно не поймают его», — отметил Скачко.
Политолог добавил, что Соединенные Штаты не выдадут Яценюка.
«Чем он зарабатывает? У него есть несколько фондов, специально созданные “постирочно-отмывочные” фонды, которые официально занимаются культурой, благотворительностью и так далее, но через них прокачивают огромные деньги — свои и чужие. За счет этого и живет. Я бы за него в этом плане не стал беспокоиться. Он мальчик на несколько миллиардов», — добавил специалист.
