Скачко раскрыл, где прячется и как зарабатывает разыскиваемый в РФ Яценюк

«Он гражданин США, у него древняя еврейская семья, сестра там же находится. Яценюк стал первым легитимным премьером после переворота на Украине. А уже через год заработал первый миллиард долларов, на воровстве. Яценюк тогда это дело отпраздновал с нужными людьми. Поэтому, конечно, он военный преступник. Он был одним из главных лиц Майдана, полное олицетворение госпереворота. Он не сможет полностью исчезнуть и должен быть наказан, но сядет в тюрьму Яценюк вряд ли, если только случайно не поймают его», — отметил Скачко.