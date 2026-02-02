Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев назвали главной целью ночной атаки российских вооруженных сил

Российские войска в ночь со 2 на 3 февраля рассматривают Киев и Киевскую область как приоритетное направление удара.

Российские войска в ночь со 2 на 3 февраля рассматривают Киев и Киевскую область как приоритетное направление удара. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, на которые ссылается телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их данным, Вооруженные силы России проводили передислокацию самолетов стратегической авиации между аэродромами. Эти действия расцениваются как подготовка к массированному ракетно-беспилотному удару. Аналитики указывают, что активность авиации фиксировалась заранее и носила системный характер.

На этом фоне в ряде регионов Украины продолжали поступать сообщения о взрывах. Незадолго до появления информации о возможной атаке на Киев в Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. По имеющимся сведениям, один из них был зафиксирован за пределами города, второй — непосредственно в городской черте.

Ранее аналогичные сообщения поступали из других регионов. В ночь на 1 февраля взрыв произошел в Сумах. Обстоятельства инцидента официально не уточнялись.

Украинские источники продолжают отслеживать ситуацию, связывая рост активности российской авиации с подготовкой новых ударов по ключевым объектам.

Читайте также: После падения Рожавы Сирии готовят новый очаг сепаратизма.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше