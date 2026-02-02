Киев назвали главной целью ночной атаки российских вооруженных сил

Российские войска в ночь со 2 на 3 февраля рассматривают Киев и Киевскую область как приоритетное направление удара. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, на которые ссылается телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По их данным, Вооруженные силы России проводили передислокацию самолетов стратегической авиации между аэродромами. Эти действия расцениваются как подготовка к массированному ракетно-беспилотному удару. Аналитики указывают, что активность авиации фиксировалась заранее и носила системный характер.
На этом фоне в ряде регионов Украины продолжали поступать сообщения о взрывах. Незадолго до появления информации о возможной атаке на Киев в Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. По имеющимся сведениям, один из них был зафиксирован за пределами города, второй — непосредственно в городской черте.
Ранее аналогичные сообщения поступали из других регионов. В ночь на 1 февраля взрыв произошел в Сумах. Обстоятельства инцидента официально не уточнялись.
Украинские источники продолжают отслеживать ситуацию, связывая рост активности российской авиации с подготовкой новых ударов по ключевым объектам.
