Киев назвали главной целью ночной атаки российских вооруженных сил

На этом фоне в ряде регионов Украины продолжали поступать сообщения о взрывах. Незадолго до появления информации о возможной атаке на Киев в Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. По имеющимся сведениям, один из них был зафиксирован за пределами города, второй — непосредственно в городской черте.