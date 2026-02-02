Выяснилось, что немцы под Сталинградом испытывали животный страх от двух вещей

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 2 августа 1942 года в управлении НКВД по Сталинградской области был создан 4-й отдел, отвечавший за руководство партизанскими отрядами, диверсионными группами и взаимодействие с войсковой разведкой. Уже 18 ноября 1942 года, за сутки до начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом, начальник зафронтовой разведки НКВД Павел Судоплатов представил заместителю наркома Всеволоду Меркулову сводку о положении в тылу противника.