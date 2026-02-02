Выяснилось, что немцы под Сталинградом испытывали животный страх от двух вещей

Центр общественных связей ФСБ опубликовал рассекреченные документы о работе советской зафронтовой разведки в 1942 году на территории Сталинграда, Ростовской области, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР. Материалы отражают обстановку в оккупированных районах накануне переломных событий Великой Отечественной войны.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, 2 августа 1942 года в управлении НКВД по Сталинградской области был создан 4-й отдел, отвечавший за руководство партизанскими отрядами, диверсионными группами и взаимодействие с войсковой разведкой. Уже 18 ноября 1942 года, за сутки до начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом, начальник зафронтовой разведки НКВД Павел Судоплатов представил заместителю наркома Всеволоду Меркулову сводку о положении в тылу противника.
В документе подробно описывается режим, установленный немецкими войсками в районе Сталинграда. Город находился под жестким контролем, передвижение по улицам было запрещено. Мирное население пряталось в щелях и подвалах, не выходя на поверхность сутками. Все трудоспособные жители были мобилизованы на принудительные работы — от строительства оборонительных сооружений до обслуживания немецких солдат.
Разведка фиксировала растущее недовольство оккупантов поведением местных жителей. По данным источников, немцы рассматривали возможность направления в город карательных подразделений. При этом отношение населения к захватчикам характеризовалось как откровенно враждебное. Даже те, кто ранее рассчитывал на «порядок» при немцах, быстро утратили иллюзии. В сводке приводятся слова жительницы поселка конного завода № 1 Анны Ганжиной, ранее настроенной антисоветски, которая заявила, что советская власть была несоизмеримо лучше немецкой оккупации.
Отдельный раздел документа посвящен моральному состоянию войск противника. Советская разведка отмечала антивоенные настроения и случаи дезертирства среди немецких и итальянских частей, действовавших на южном направлении. Сообщалось, что немецкие солдаты в разговорах признавали готовность сдаться в случае наступления Красной армии.
Особенно тяжелым положение считалось у итальянских подразделений. Солдаты жаловались на затянувшуюся войну и открыто выражали нежелание продолжать боевые действия. В разведсводке зафиксированы случаи, когда итальянцев, отказавшихся идти на фронт, немцы этапировали в тыл в кандалах. Отмечалось и недоверие германского командования к союзникам — румынам и австрийцам, за которыми на линии фронта велось постоянное наблюдение.
В заключении Судоплатов докладывал, что оккупационные войска опасаются не только наступления Красной армии, но и приближающейся зимы. По данным разведки, эти ожидания вызывали у солдат противника состояние, охарактеризованное как «животный страх».
