Илон Маск объявил об ограничениях спутникового интернета для России

Ранее тема использования Starlink в зоне конфликта вызывала резкую реакцию в Киеве и ряде европейских столиц. Несколько официальных лиц заявляли о недопустимости доступа России к спутниковой системе. Сам Маск публично и жестко отвечал на подобные претензии, в том числе на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, отвергая обвинения в поддержке одной из сторон.