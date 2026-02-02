Илон Маск объявил об ограничениях спутникового интернета для России

По его словам, введенные ограничения уже начали действовать и дали результат. При этом каких-либо технических подробностей или конкретных параметров принятых мер Маск раскрывать не стал.
На фоне этого сообщения о сбоях и ограничениях в работе Starlink начали поступать с украинской стороны. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах со связью, назвав действующие ограничения временными.
Ранее тема использования Starlink в зоне конфликта вызывала резкую реакцию в Киеве и ряде европейских столиц. Несколько официальных лиц заявляли о недопустимости доступа России к спутниковой системе. Сам Маск публично и жестко отвечал на подобные претензии, в том числе на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, отвергая обвинения в поддержке одной из сторон.
