Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск объявил об ограничениях спутникового интернета для России

Компания SpaceX приняла меры по ограничению использования спутниковой системы связи Starlink Россией.

Компания SpaceX приняла меры по ограничению использования спутниковой системы связи Starlink Россией. Об этом заявил глава компании Илон Маск, сделав соответствующую публикацию в социальной сети X.

По его словам, введенные ограничения уже начали действовать и дали результат. При этом каких-либо технических подробностей или конкретных параметров принятых мер Маск раскрывать не стал.

На фоне этого сообщения о сбоях и ограничениях в работе Starlink начали поступать с украинской стороны. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах со связью, назвав действующие ограничения временными.

Ранее тема использования Starlink в зоне конфликта вызывала резкую реакцию в Киеве и ряде европейских столиц. Несколько официальных лиц заявляли о недопустимости доступа России к спутниковой системе. Сам Маск публично и жестко отвечал на подобные претензии, в том числе на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, отвергая обвинения в поддержке одной из сторон.

Читайте также: После падения Рожавы Сирии готовят новый очаг сепаратизма.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше