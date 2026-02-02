«Просто использует». На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО

«Постепенно нарастающее давление России заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию», — отметил он.