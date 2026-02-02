«Просто использует». На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
«Постепенно нарастающее давление России заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию», — отметил он.
Североатлантический альянс, по словам Дизена, отходит от своей пассивной позиции по Украине, как только Россия начинает угрожать его интересам.
«Однако, как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну», — пояснил профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1085 военнослужащих.