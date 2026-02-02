Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто использует». На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО

Профессор Дизен: продвижение России на фронте вынуждает НАТО искать компромиссы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

«Постепенно нарастающее давление России заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию», — отметил он.

Североатлантический альянс, по словам Дизена, отходит от своей пассивной позиции по Украине, как только Россия начинает угрожать его интересам.

«Однако, как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну», — пояснил профессор.

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1085 военнослужащих.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше