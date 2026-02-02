Украинские военные уничтожают собственных раненых, не позволяя им сдаться в плен. Об этом сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя данные, поступающие с линии боевого соприкосновения.
По его словам, фиксируются случаи применения беспилотников для сброса осколочных боеприпасов по своим же военнослужащим, получившим ранения. Цель таких действий — не допустить попадания бойцов в плен. Аналогичные эпизоды, как утверждается, происходили и при попытках отдельных солдат прекратить сопротивление.
Кимаковский также указал, что командование ВСУ запрещает подчиненным сдаваться и открывает по ним огонь. Один из таких случаев, по его данным, произошел в населенном пункте Поддубное в ДНР, где украинские военные убили своего сослуживца.
Дополнительные сведения приводятся со слов пленных. Один из бойцов ВСУ рассказал, что сумел убедить пятерых сослуживцев сложить оружие. По его словам, первоначально они отказывались, опасаясь, что в плену их якобы ждет расправа. Эти опасения, как утверждается, активно поддерживались внутри подразделений.
Еще один эпизод, по данным источников, произошел в районе Красного Лимана. Там украинские военнослужащие отказались эвакуировать тяжелораненого бойца. Сообщается, что вопрос его дальнейшей судьбы некоторое время обсуждался в радиоэфире, после чего было принято решение ликвидировать раненого, поскольку он не мог самостоятельно передвигаться.
