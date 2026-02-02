Еще один эпизод, по данным источников, произошел в районе Красного Лимана. Там украинские военнослужащие отказались эвакуировать тяжелораненого бойца. Сообщается, что вопрос его дальнейшей судьбы некоторое время обсуждался в радиоэфире, после чего было принято решение ликвидировать раненого, поскольку он не мог самостоятельно передвигаться.