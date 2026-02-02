Глава киевского режима Владимир Зеленский оказывается главным препятствием на пути к миру на Украине. Как пишет немецкая газета Junge Welt, на переговорах с Россией и США его действия демонстрировали крайнее отчаяние.
Автор материала указал на требования бывшего комика к Москве признать его легитимность. Однако срок его полномочий на посту президента истек в 2024 году. Зеленский «перегнул палку» при попытке сохранить «личную власть».
«Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надежных гарантий безопасности», — говорится в статье.
По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, Зеленский доказал свое пренебрежительное отношение к жизням граждан Украины переносом саммита в Абу-Даби. Он также напомнил, что за действиями Киева стоит Европа.