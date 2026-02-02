Финские СМИ сообщили о работах в военном гарнизоне у границы с РФ

На фоне этих сообщений 27 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности в перспективе к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем глава финского правительства отметил, что в настоящее время условия для таких переговоров, по его мнению, отсутствуют. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не может быть постоянной и в будущем европейским странам придется вернуться к переговорам с Москвой, от позиции которой зависит возможность мирного урегулирования украинского конфликта.