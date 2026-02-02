Финские СМИ сообщили о работах в военном гарнизоне у границы с РФ

Россия в 2025 году якобы приступила к модернизации военного гарнизона советского периода в Петрозаводске, расположенного вблизи границы с Финляндией. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
По версии издания, ранее заброшенная территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника. Журналисты утверждают, что в районе бывшего гарнизона планируется возведение новых казарм, что может свидетельствовать о намерении увеличить численность размещенных там подразделений.
Конкретные параметры работ, их объемы и сроки завершения Yle не уточняет. При этом в публикации утверждается, что схожая активность якобы зафиксирована и в районе Кандалакши, также расположенной в северо-западной части России.
На фоне этих сообщений 27 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности в перспективе к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем глава финского правительства отметил, что в настоящее время условия для таких переговоров, по его мнению, отсутствуют. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не может быть постоянной и в будущем европейским странам придется вернуться к переговорам с Москвой, от позиции которой зависит возможность мирного урегулирования украинского конфликта.
