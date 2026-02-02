Лондон решил вернуться к переговорам о военном фонде ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении возобновить переговоры с Евросоюзом о доступе Лондона к оборонному фонду Security Action for Europe. Об этом сообщает газета The Times.
Глава британского правительства дал понять, что считает необходимым более тесное взаимодействие с европейскими партнерами в сфере обороны. По его оценке, давление на Европу с требованием увеличить вклад в коллективную безопасность исходит не только из Вашингтона, но и от самих европейских лидеров. В этой связи Лондон, как следует из его позиции, готов рассматривать механизмы совместной работы, включая фонд SAFE, а также рассчитывает на определенный прогресс в вопросе сближения с ЕС.
Ранее переговоры о подключении Великобритании к этому фонду завершились безрезультатно. В ноябре 2025 года агентство Bloomberg сообщало, что стороны не смогли договориться из-за разногласий по финансовым условиям. Основным камнем преткновения стал размер взноса, который должен был заплатить Лондон за участие в инициативе.
По данным Financial Times, Евросоюз впоследствии существенно снизил запрашиваемую сумму. Если изначально речь шла о взносе в размере около 6,7 млрд евро, то позднее Брюссель сократил требования до 2 млрд евро за доступ к фонду объемом порядка 140 млрд евро. Даже эта сумма, как отмечалось, значительно превышает объем средств, которые Великобритания была готова внести. СМИ указывали, что Лондон рассматривал взнос на уровне около 75 млн евро.
Министр обороны Великобритании Джон Хили еще в ноябре 2025 года заявлял, что страна заинтересована в участии в оборонных инициативах Евросоюза, однако не намерена соглашаться на любые условия. Теперь, судя по заявлениям Стармера, британское правительство решило вернуться к обсуждению этого вопроса, несмотря на прежний провал переговоров.
