Лондон решил вернуться к переговорам о военном фонде ЕС

Глава британского правительства дал понять, что считает необходимым более тесное взаимодействие с европейскими партнерами в сфере обороны. По его оценке, давление на Европу с требованием увеличить вклад в коллективную безопасность исходит не только из Вашингтона, но и от самих европейских лидеров. В этой связи Лондон, как следует из его позиции, готов рассматривать механизмы совместной работы, включая фонд SAFE, а также рассчитывает на определенный прогресс в вопросе сближения с ЕС.