В Китае сообщили о росте экспорта российского оружия вопреки санкциям

Сообщается, что во время совещания по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Путин заявил: по итогам 2025 года Россия поставила продукцию военного назначения более чем в 30 государств, а общий объем экспортной выручки превысил 15 млрд долларов. В китайских СМИ подчеркивают, что такие показатели выглядят особенно примечательно в условиях санкций.