Доходы России от экспорта вооружений в 2025 году превысили 15 млрд долларов, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. На это обратили внимание журналисты из КНР, анализируя последние заявления президента РФ Владимира Путина, пишет китайское издание Baijiahao.
В публикации отмечается, что информация прозвучала на фоне подготовки Евросоюзом уже 20-го пакета антироссийских санкций. Пока в Брюсселе обсуждают новые ограничения, в Кремле, как указывают авторы, были озвучены данные, ставшие неожиданными для западных стран, передает АБН24.
Сообщается, что во время совещания по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Путин заявил: по итогам 2025 года Россия поставила продукцию военного назначения более чем в 30 государств, а общий объем экспортной выручки превысил 15 млрд долларов. В китайских СМИ подчеркивают, что такие показатели выглядят особенно примечательно в условиях санкций.
Авторы материала считают, что достигнутый результат стал следствием изменения подхода к продвижению российской военной продукции. Они напоминают, что в конце прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал о переходе на новую модель продаж, основанную на практической демонстрации вооружений.
По оценке китайских аналитиков, именно показ боевых систем в реальных условиях оказался наиболее эффективным инструментом. Это позволило России не только сохранить традиционных партнеров, включая Индию и Алжир, но и существенно расширить круг заказчиков.
Как отмечается в статье, новые контракты были заключены со странами Африки, Ближнего Востока и Азии. В результате Москва, по мнению авторов, не только нарастила экспортную выручку, но и усилила свое влияние в этих регионах, вытесняя западных конкурентов.
