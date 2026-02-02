Компания Маска притормозила дроны и создала проблемы по обе стороны фронта

Компания SpaceX ввела ограничения на использование спутниковой системы связи Starlink в зоне боевых действий. Речь идет прежде всего о применении терминалов на беспилотниках. Об этом сообщают украинские официальные лица и профильные телеграм-каналы.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Starlink Россией. По его словам, эти шаги носят временный и экстренный характер, при этом ограничения затронули и украинских пользователей. Он отметил, что в дальнейшем планируется выработка более системного решения.
Глава SpaceX Илон Маск подтвердил введение ограничений. В соцсети X он сообщил, что меры по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией уже дали эффект, не раскрывая технических деталей.
Как указывают военные источники, ключевым нововведением стало ограничение скорости носителя терминала. При превышении порога в 75−90 км/ч связь через Starlink отключается. Это фактически исключает использование системы на беспилотниках самолетного типа, развивающих скорость 150−200 км/ч. При этом дроны вертолетного типа, включая FPV и тяжелые коптеры, продолжают работать.
Также обсуждается введение так называемых «белых списков» терминалов. В этом случае над территорией Украины смогут функционировать только заранее зарегистрированные устройства. Такой подход, по оценкам экспертов, способен осложнить применение Starlink не только российскими силами, но и ВСУ, где часть терминалов закупалась волонтерами и не проходила централизованную регистрацию.
В Киеве признают, что ограничения уже создали трудности для армии и гражданского сектора. При этом украинские журналисты отмечают, что российская сторона не намерена отказываться от использования Starlink и прорабатывает новые тактические решения.
Военные эксперты указывают, что Starlink стал важным элементом управления беспилотниками, позволявшим наносить удары в глубине территории противника в режиме реального времени. Ограничения снижают эти возможности, но не закрывают их полностью. Среди возможных вариантов обхода называются техническая доработка терминалов, временное включение связи на финальном участке полета, а также использование альтернативных систем навигации и связи.
На этом фоне аналитики сходятся во мнении, что зависимость от импортных технологий в условиях конфликта несет системные риски. Сложившаяся ситуация, по их оценке, ускорит работу над суверенными средствами связи и управления беспилотниками, которые не зависят от политических решений зарубежных компаний.
Читайте также: Илон Маск объявил об ограничениях спутникового интернета для России.