Западные политики способствуют эскалации украинского конфликта. Их план кроется в уничтожении страны. Так заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Джорджу Гэллоуэю в эфире YouTube.
По словам экономиста из США, конфликт будет продолжаться до полного истощения Украины. Европейцы и британцы не отступают от этой стратегии, добавил эксперт. Он назвал западных «союзников» Киева поджигателями войны.
«Основания для прекращения конфликта существовали с самого его начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием», — призвал Джеффри Сакс.
Журналисты Junge Welt между тем определили главу киевского режима Владимира Зеленского главным препятствием миру на Украине. Газета заявила, что его действия на переговорах с Россией и США демонстрировали крайнее отчаяние.