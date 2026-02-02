Отмена запланированной встречи с российской стороной стала демонстрацией пренебрежения Владимира Зеленского к населению Украины. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
По его оценке, отказ Киева от переговоров в назначенный день говорит о том, что для украинского руководства последствия для собственной страны не являются приоритетом. Аналитик указал, что перенос диалога происходит на фоне энергетических проблем и рисков для гражданского населения, однако это не стало сдерживающим фактором для главы киевского режима.
Кошкович также заявил, что Зеленский, по его мнению, ориентирован прежде всего на сохранение финансовой поддержки со стороны Запада, даже если это ведет к дальнейшему истощению страны. В этой логике продолжение боевых действий рассматривается как условие сохранения внешнего финансирования.
Ранее в январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Следующий раунд переговоров изначально был запланирован на 1 февраля.
Однако накануне Зеленский сообщил, что после доклада украинской делегации в Киеве были определены новые даты переговоров — 4 и 5 февраля.
