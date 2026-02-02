На Украине пригрозили отключением неавторизованных Starlink

Ранее о сбоях и ограничениях в работе Starlink сообщали представители киевских властей. В частности, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял о введении ограничений, назвав их временными. По его словам, предпринимаемые меры затронули не только военных, но и часть пользователей гражданского сектора.