На Украине пригрозили отключением неавторизованных Starlink

Все терминалы спутниковой системы связи Starlink на территории Украины в ближайшее время должны пройти обязательную верификацию.

Все терминалы спутниковой системы связи Starlink на территории Украины в ближайшее время должны пройти обязательную верификацию. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров, выступив с разъяснениями в телеграм-канале.

По его словам, украинские власти внедряют систему, которая позволит работать в стране только авторизованным терминалам. В ближайшие дни, как указал Федоров, будут опубликованы инструкции для пользователей по прохождению регистрации. Терминалы, не прошедшие процедуру подтверждения, подлежат отключению.

Министр подчеркнул, что речь идет о централизованной верификации, без которой доступ к спутниковой связи будет заблокирован. Сроки начала отключений он не уточнил, ограничившись формулировкой «в ближайшие дни».

Ранее о сбоях и ограничениях в работе Starlink сообщали представители киевских властей. В частности, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял о введении ограничений, назвав их временными. По его словам, предпринимаемые меры затронули не только военных, но и часть пользователей гражданского сектора.

Ситуация вокруг Starlink обострилась на фоне заявлений компании SpaceX о мерах против несанкционированного использования системы в зоне боевых действий.

Читайте также: Илон Маск объявил об ограничениях спутникового интернета для России.

