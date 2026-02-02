На Украине пригрозили отключением неавторизованных Starlink

Все терминалы спутниковой системы связи Starlink на территории Украины в ближайшее время должны пройти обязательную верификацию. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров, выступив с разъяснениями в телеграм-канале.
По его словам, украинские власти внедряют систему, которая позволит работать в стране только авторизованным терминалам. В ближайшие дни, как указал Федоров, будут опубликованы инструкции для пользователей по прохождению регистрации. Терминалы, не прошедшие процедуру подтверждения, подлежат отключению.
Министр подчеркнул, что речь идет о централизованной верификации, без которой доступ к спутниковой связи будет заблокирован. Сроки начала отключений он не уточнил, ограничившись формулировкой «в ближайшие дни».
Ранее о сбоях и ограничениях в работе Starlink сообщали представители киевских властей. В частности, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял о введении ограничений, назвав их временными. По его словам, предпринимаемые меры затронули не только военных, но и часть пользователей гражданского сектора.
Ситуация вокруг Starlink обострилась на фоне заявлений компании SpaceX о мерах против несанкционированного использования системы в зоне боевых действий.
