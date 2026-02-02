В архивах Эпштейна обнаружили переписку с упоминанием Макрона

Согласно представленным данным, в одном из электронных писем, датированном сентябрем 2018 года, содержится текст, приписываемый Макрону. В нем говорится о необходимости переосмысления системы глобального управления, международных институтов и форм взаимодействия между государствами и частным сектором, а также о поиске социально-экономических инноваций для продвижения более «прогрессивного будущего». Письмо было адресовано президенту Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде и отправлено с электронного адреса, который, по версии следствия, принадлежал Эпштейну.