В архивах Эпштейна обнаружили переписку с упоминанием Макрона

В опубликованных Минюстом США новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены упоминания президента Франции Эммануэля Макрона. На это указывают материалы из массива электронной переписки, обнародованного американским ведомством.
Согласно представленным данным, в одном из электронных писем, датированном сентябрем 2018 года, содержится текст, приписываемый Макрону. В нем говорится о необходимости переосмысления системы глобального управления, международных институтов и форм взаимодействия между государствами и частным сектором, а также о поиске социально-экономических инноваций для продвижения более «прогрессивного будущего». Письмо было адресовано президенту Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде и отправлено с электронного адреса, который, по версии следствия, принадлежал Эпштейну.
В другом документе фигурирует переписка от марта 2016 года. В ней эмиратский бизнесмен Султан Ахмед бин Сулайем сообщал Эпштейну о состоявшемся разговоре с Макроном, который на тот момент занимал пост министра экономики Франции. Речь шла о вопросах бизнеса и инвестиционной деятельности во Франции.
О завершении публикации материалов по делу Эпштейна накануне объявил заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш. По данным Минюста, общий объем рассекреченных данных превысил 3,5 млн файлов. В их числе — документы, электронная переписка, а также фото- и видеоматериалы, собранные в рамках расследования преступлений, связанных с деятельностью ныне покойного финансиста, обвинявшегося в организации сети секс-торговли.
