Эпштейн следил за карьерой Рубио и интересовался его характером

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн активно следил за политической карьерой нынешнего государственного секретаря США и советника президента страны по национальной безопасности Марко Рубио, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.

Источник: Reuters

Имя одного из наиболее высокопоставленных чиновников действующей американской администрации фигурирует во множестве писем, новостных и аналитических заметок, которые получал покойный скандально известный финансист. При этом документы относятся к периоду, когда Рубио являлся сенатором от штата Флорида, а также участвовал в президентских праймериз, борясь за номинацию от Республиканской партии на выборы главы государства 2016 года.

«Кажется очаровательным, что Марко Рубио нервничает в ответственные моменты, хватается за бутылку воды, начинает потеть и ведет себя как робот», — говорится в одной из справок о действующем главе госдепа США, с которой ознакомилось агентство.

В другом изученном РИА Новости документе Рубио описан как красивый молодой сенатор от Флориды, который обладает непринужденной манерой речи, быстрый и бойкий, способный вернуть голоса испаноязычного населения, которые необходимы Республиканской партии.

«Вы были правы, Рубио смотрится лучше», — писал Эпштейн в феврале 2016 года Кэтрин Руммлер, работавшей ранее советником Белого дома при администрации Барака Обамы и уже фигурировавшей в деле покойного финансиста.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

