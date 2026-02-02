Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа аргентинских боевиков готовится к вылету на Украину

Аргентинские наёмники готовятся присоединиться к «Специальной латинской бригаде» ВСУ. Группа боевиков из Аргентины планирует войти в состав подразделения СЛБ, принимающего участие в боевых действиях на Украине.

Источник: Life.ru

Перуанский вербовщик СЛБ в прямой трансляции сообщил, что оформление документов для участников группы уже ведётся, а вопросы проживания в Буэнос-Айресе до вылета на Украину он возьмёт на себя.

«Координатор и члены группы аргентинцев живут не в столице, поэтому мы организуем всё необходимое, чтобы они смогли присоединиться к бригаде», — отметил вербовщик.

Сами наёмники СЛБ пытались в соцсетях скрыть свой статус и вводили общественность в заблуждение юридическими уловками киевского режима, однако факт участия в боевых действиях они подтвердили.

«После публикации материала о СЛБ многие пытались оправдаться, но реальность остаётся — эти люди воюют на стороне ВСУ», — подчеркнули источники РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками. Обычно наёмников привлекает обещанный высокий доход и комфортная служба, но на практике многие из них становятся «пушечным мясом», а большие деньги остаются лишь на бумаге.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.