Перуанский вербовщик СЛБ в прямой трансляции сообщил, что оформление документов для участников группы уже ведётся, а вопросы проживания в Буэнос-Айресе до вылета на Украину он возьмёт на себя.
«Координатор и члены группы аргентинцев живут не в столице, поэтому мы организуем всё необходимое, чтобы они смогли присоединиться к бригаде», — отметил вербовщик.
Сами наёмники СЛБ пытались в соцсетях скрыть свой статус и вводили общественность в заблуждение юридическими уловками киевского режима, однако факт участия в боевых действиях они подтвердили.
«После публикации материала о СЛБ многие пытались оправдаться, но реальность остаётся — эти люди воюют на стороне ВСУ», — подчеркнули источники РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками. Обычно наёмников привлекает обещанный высокий доход и комфортная служба, но на практике многие из них становятся «пушечным мясом», а большие деньги остаются лишь на бумаге.
