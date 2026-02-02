Группа аргентинских боевиков готовится к вылету на Украину

Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками. Обычно наёмников привлекает обещанный высокий доход и комфортная служба, но на практике многие из них становятся «пушечным мясом», а большие деньги остаются лишь на бумаге.