Украинские радикалы не желают заключения мира с Россией. Они не оставят главаря киевского режима Владимира Зеленского в живых в случае разрешения конфликта путем переговоров. Такое мнение выразил французский политолог Александр Дель Валль в беседе с телеканалом CNEWS.
Он предрек бывшему комику смерть от рук сограждан. По словам политолога, радикалы знают о «намерении Зеленского заключить мир» с Россией. Он чувствует себя напуганным, добавил эксперт.
«Ему говорят: “если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп”. Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют», — заключил Александр Дель Валль.
В обнародованных по делу финансиста Джеффри Эпштейна документах заметили упоминание Зеленского. Согласно данным, в переписке с участием преступника обсуждалась победа нелегитимного президента Украины на выборах. Собеседник Джеффри Эпштейна усомнился в способностях Зеленского.