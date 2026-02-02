Трамп: Куба в упадке, но США хотят с ней сделку

«Куба находится в состоянии упадка… Мы ведём обсуждения с людьми с Кубы, с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе, так что посмотрим, что получится», — сказал Трамп.
Американский президент выразил надежду, что по итогам этих обсуждений стороны смогут достичь взаимовыгодного соглашения.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова.
