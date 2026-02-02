Ричмонд
Трамп: Куба в упадке, но США хотят с ней сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством. Своё мнение он высказал в воскресенье в беседе с журналистами.

«Куба находится в состоянии упадка… Мы ведём обсуждения с людьми с Кубы, с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе, так что посмотрим, что получится», — сказал Трамп.

Американский президент выразил надежду, что по итогам этих обсуждений стороны смогут достичь взаимовыгодного соглашения.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

