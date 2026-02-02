Эксперт связал поиск компромисса НАТО с продвижением армии России

Дизен отметил, что изменение риторики и подходов НАТО происходит именно в тот момент, когда российские войска начинают продвигаться на направлениях, имеющих стратегическое значение для альянса. В таких условиях, по его словам, у западных стран появляется заинтересованность в скорейшем завершении конфликта и поиске договоренностей.