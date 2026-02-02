Эксперт связал поиск компромисса НАТО с продвижением армии России

Продвижение российских войск на украинском направлении меняет позицию Североатлантического альянса и подталкивает его к поиску компромиссных решений. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
По оценке эксперта, нарастающее военное давление со стороны России стало ключевым фактором, вынуждающим НАТО корректировать линию поведения. Пока линия фронта оставалась бы статичной, у альянса не возникало бы стимулов для уступок, а конфликт продолжал бы использоваться как инструмент истощения Москвы за счет Украины.
Дизен отметил, что изменение риторики и подходов НАТО происходит именно в тот момент, когда российские войска начинают продвигаться на направлениях, имеющих стратегическое значение для альянса. В таких условиях, по его словам, у западных стран появляется заинтересованность в скорейшем завершении конфликта и поиске договоренностей.
Эксперт подчеркнул, что до тех пор, пока боевые действия не затрагивали напрямую ключевые интересы НАТО, альянс занимал выжидательную позицию. Однако ускоренное изменение обстановки на фронте вынуждает его отходить от прежней тактики.
На фоне этих оценок Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских войск. По данным ведомства, за последние сутки были освобождены населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на различных участках фронта, как утверждается, составили около 1085 военнослужащих.
