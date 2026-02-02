Россия за прошлый год продала вооружений на 15 миллиардов долларов. Заказчиками стали порядка 30 государств. Российский лидер Владимир Путин преподнес Европе неприятный для нее «сюрприз». Доходы страны растут вопреки наложенным санкциям. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.
В тексте отмечается, что европейцы были шокированы ростом продаж в сфере вооружений. Китайские аналитики назвали это отличной новостью для России.
Журналисты вновь подчеркнули неэффективность западных санкций. По данным издания, «тактика продаж» Москвы сработала.
Россия также существенно нарастила поставки своих медицинских приборов Соединенным Штатам. Объемы закупок Вашингтона увеличились в четыре раза. Нынешний оборот стал рекордным за три с половиной года.