Адвокаты жертв Эпштейна требуют удалить сайт с документами по делу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Адвокаты жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в судебном порядке требуют удалить правительственный сайт, на котором минюст США публикует документы по делу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документ.
«Адвокаты предполагаемых жертв секс-преступника Джеффри Эпштейна, ссылаясь на “складывающуюся крайнюю необходимость”, призывают двух федеральных судей в Нью-Йорке распорядиться немедленно удалить веб-сайт министерства юстиции с файлами Эпштейна», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на письмо, адресованное судьям.
Адвокаты указывают на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности. По словам юристов, за последние двое суток после публикации новых документов по делу они сообщили властям о «тысячах» недочетов в редактировании, которые затронули около сотни жертв.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.