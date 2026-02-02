Токаев отправится в Пакистан: в Акорде сообщили подробности

Как сообщили в пресс-службе президента страны, Касым-Жомарт Токаев посетит Пакистан с государственным визитом 3 и 4 февраля. В ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари.
В рамках этих встреч планируется обсудить перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, ожидается, что глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.