Токаев отправится в Пакистан: в Акорде сообщили подробности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшие дни посетит с государственным визитом Пакистан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Там он будет находиться 3 и 4 февраля.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе президента страны, Касым-Жомарт Токаев посетит Пакистан с государственным визитом 3 и 4 февраля. В ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари.

В рамках этих встреч планируется обсудить перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, ожидается, что глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.