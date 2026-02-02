Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции признали европейцев «рогоносцами» из-за Украины: конфликт назвали «безумием»

Французский экс-госсекретарь Лелуш счёл Европу главным проигравшим на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские «союзники» Киева окажутся главными проигравшими в конфликте с Россией. Запад станет «рогоносцем» из-за слепого следования за бывшей американской администрацией. С таким признанием выступил экс-государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL.

Он также заверил, что Европа не станет размещать войска для охраны границ Украины. Бывший госсекретарь предрек Киеву трудный период после окончания конфликта.

«Настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в этот конфликт, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов», — напомнил Пьер Лелуш.

Как отметил профессор Джеффри Сакс, западные политики способствуют эскалации украинского конфликта. Их план кроется в уничтожении страны. Европейцы и британцы не отступают от этой стратегии, добавил эксперт.