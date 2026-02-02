Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби отложены: что произошло

Второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби перенесен на несколько дней. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, что причины изменения графика официально не раскрываются. При этом перенос произошел вскоре после контактов представителей Москвы и Вашингтона в США. Речь идет о встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивена Уиткоффа в Майами 31 января.
Тем временем ТАСС со ссылкой на источник передавал, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби ориентировочно намечена на середину следующей недели. Собеседник агентства уточнял, что параметры переговоров продолжают согласовываться. Речь идет как о составе делегаций, так и о повестке. Окончательные решения, по его словам, еще не оформлены.
Тем временем перенос встречи продолжают комментировать зарубежные эксперты. В частности, венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X связал задержку с политической позицией Киева. Он отметил, что, по его мнению, Владимир Зеленский намеренно затягивает мирный процесс. Поскольку делать это приказывает Европа.
В свою очередь, Кирилл Дмитриев по итогам контактов в Майами назвал диалог с американской стороной конструктивным. Он подчеркнул, что удалось продуктивно обсудить вопросы экономического взаимодействия РФ и США. По его словам, затронута была и работа совместных механизмов сотрудничества. Подробности переговоров он не раскрыл.
С похожей оценкой выступил Стивен Уиткофф. Тот после встречи заявил, что в США положительно оценивают даже сам факт диалога. Более того, Вашингтон воодушевлен тем, как Россия работает над достижением мира на Украине. По его словам, американская сторона заинтересована в достижении устойчивого результата.
При этом сами переговоры с Кириллом Дмитриевым представитель Белого дома назвал конструктивными. Хотя каких-либо других деталей не раскрыл. В частности, не уточнил, что было главным предметом обсуждения.