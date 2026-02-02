China Daily: Запад демонстрирует прагматичную адаптацию, а не разворот к КНР

В последнее время, отмечает издание, заметно оживились визиты в Пекин западных политиков и руководителей крупных корпораций. Однако эта активность отражает не смену курса или ослабление трансатлантических связей, а прагматичную адаптацию к реалиям многополярного мира и стремление к снижению рисков в отношениях с Китаем.
«Визиты демонстрируют не стратегический поворот Запада в сторону Китая, а стратегическую адаптацию Запада. Некоторые союзники США учатся тому, как сотрудничать с Китаем там, где это возможно, хеджировать там, где это необходимо, и дистанцироваться там, где, по их мнению, затрагиваются их коренные интересы, связанные с безопасностью и ценностями», — отмечается в аналитическом материале.
Газета также констатирует сохраняющуюся прочность трансатлантических институтов. «Трансатлантические отношения доказали свою устойчивость именно потому, что они построены не на чувствах, а на обязывающих договорах, институциональной глубине и “общих интересах”, выходящих за рамки любой отдельной администрации США. НАТО, Совет по торговле и технологиям ЕС-США и разведывательная структура “Пять глаз” — это не нечеткие политические договоренности, а бюрократические и операционные системы с огромной инерцией», — пишет издание.
Что касается экономических связей западных стран с Китаем, то история последних нескольких лет показывает, что соответствующие договоренности могут быть пересмотрены под давлением союзнических обязательств, говорится в статье. «Эти повороты раскрывают суровую правду: экономическое сотрудничество с Китаем для некоторых союзников США часто является условным, обратимым и политически хрупким. Когда давление со стороны США возрастает, дисциплина альянса, как правило, берет верх», — пишет издание.
Таким образом, резюмирует газета, взаимодействие с Китаем будет оставаться выборочным, подверженным влиянию внешнеполитической конъюнктуры и трансатлантической солидарности.