China Daily: Запад демонстрирует прагматичную адаптацию, а не разворот к КНР

«Визиты демонстрируют не стратегический поворот Запада в сторону Китая, а стратегическую адаптацию Запада. Некоторые союзники США учатся тому, как сотрудничать с Китаем там, где это возможно, хеджировать там, где это необходимо, и дистанцироваться там, где, по их мнению, затрагиваются их коренные интересы, связанные с безопасностью и ценностями», — отмечается в аналитическом материале.