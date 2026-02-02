Украину и лично Владимира Зеленского в скором времени ожидает полное фиаско, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому понадобится время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. Я думаю, политический крах наступит очень быстро, так как он несостоявшийся лидер несостоявшейся страны и у него нет решения. Народ Украины начинает осознавать, что он потерпел крах. Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Поэтому нас ждут политический и социальный коллапсы. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины», — высказался аналитик на YouTube-канале Garland Nixon.
По его словам, Россия, в отличие от Украины, находится в выигрышном положении во всех вопросах.
«Даже украинцы говорят: “Еще одно наступление — и все будет кончено”. Украина спрашивает США: “А как же гарантии безопасности?” А Америка им: “Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс”. Так что украинцы в проигрыше по всем направлениям», — отметил Риттер.
Ранее он заявил, что Украине в конечном итоге придется капитулировать в конфликте с РФ, так как наступление российских войск невозможно остановить.