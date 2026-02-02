«Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому понадобится время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. Я думаю, политический крах наступит очень быстро, так как он несостоявшийся лидер несостоявшейся страны и у него нет решения. Народ Украины начинает осознавать, что он потерпел крах. Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Поэтому нас ждут политический и социальный коллапсы. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины», — высказался аналитик на YouTube-канале Garland Nixon.