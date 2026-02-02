В Сумской области в районе железнодорожной станции Конотоп уничтожены два железнодорожных состава с личным составом и техникой вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, эшелоны прибыли в район станции для усиления украинских оборонительных рубежей.
Удары были нанесены по месту их сосредоточения, в результате чего живая сила и техника были уничтожены.
Дополнительные подробности о типе пораженной техники и потерях украинской стороны не приводятся.
