Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Конотопом уничтожили два эшелона ВСУ с личным составом и техникой

В Сумской области в районе железнодорожной станции Конотоп уничтожены два железнодорожных состава с личным составом и техникой вооруженных сил Украины.

В Сумской области в районе железнодорожной станции Конотоп уничтожены два железнодорожных состава с личным составом и техникой вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, эшелоны прибыли в район станции для усиления украинских оборонительных рубежей.

Удары были нанесены по месту их сосредоточения, в результате чего живая сила и техника были уничтожены.

Дополнительные подробности о типе пораженной техники и потерях украинской стороны не приводятся.

Читайте также: Крокодилы вышли к людям во время наводнений в одной стране с одной целью.