Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в событиях Второй мировой войны оскорбляют память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей. Об этом РИА Новости заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
Поводом для резкой реакции стали высказывания Навроцкого, в которых он, признавая факт освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими войсками, заявил, что за его стенами узников якобы не ждала свобода. Польский президент также повторил тезис об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, что, по его словам, в итоге привело к трагедии Холокоста.
Трапиров подчеркнул, что подобные формулировки фактически перекладывают вину с нацистских палачей на тех, кто остановил фашизм ценой миллионов жизней. По его словам, речь идет не просто об искажении исторических фактов, а об опасном акте политического и исторического ревизионизма.
Он напомнил, что освобождение Освенцима стало результатом боевых действий Красной армии, а не политических заявлений или последующих трактовок истории. Советские солдаты, подчеркнул общественник, заплатили за эту победу собственной кровью.
Лидер антифашистского движения заявил, что признание роли освободителей является вопросом исторической честности, а попытки поставить их в один ряд с нацистами ведут к фактическому обелению фашизма, независимо от используемой риторики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Навроцкого, отметил, что у польского руководства сложилась собственная трактовка истории, и для Москвы это давно не является секретом.
Читайте также: Россиян предупредили о рисках лимита на прием наличных в банкоматах.