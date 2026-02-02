В Израиле слова президента Польши о Холокосте назвали историческим ревизионизмом

Поводом для резкой реакции стали высказывания Навроцкого, в которых он, признавая факт освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими войсками, заявил, что за его стенами узников якобы не ждала свобода. Польский президент также повторил тезис об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, что, по его словам, в итоге привело к трагедии Холокоста.