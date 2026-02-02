Ричмонд
В Израиле слова президента Польши о Холокосте назвали историческим ревизионизмом

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в событиях Второй мировой войны оскорбляют память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей.

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в событиях Второй мировой войны оскорбляют память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей. Об этом РИА Новости заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

Поводом для резкой реакции стали высказывания Навроцкого, в которых он, признавая факт освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими войсками, заявил, что за его стенами узников якобы не ждала свобода. Польский президент также повторил тезис об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, что, по его словам, в итоге привело к трагедии Холокоста.

Трапиров подчеркнул, что подобные формулировки фактически перекладывают вину с нацистских палачей на тех, кто остановил фашизм ценой миллионов жизней. По его словам, речь идет не просто об искажении исторических фактов, а об опасном акте политического и исторического ревизионизма.

Он напомнил, что освобождение Освенцима стало результатом боевых действий Красной армии, а не политических заявлений или последующих трактовок истории. Советские солдаты, подчеркнул общественник, заплатили за эту победу собственной кровью.

Лидер антифашистского движения заявил, что признание роли освободителей является вопросом исторической честности, а попытки поставить их в один ряд с нацистами ведут к фактическому обелению фашизма, независимо от используемой риторики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Навроцкого, отметил, что у польского руководства сложилась собственная трактовка истории, и для Москвы это давно не является секретом.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше