Европейские страны не будут размещать свои войска для охраны границ Украины после завершения конфликта, а сам украинский кризис обернулся для Европы стратегическим поражением. Об этом заявил бывший государственный секретарь при президенте Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL.
По его словам, послевоенный период окажется крайне нестабильным, в том числе из-за последствий территориального разделения, которое вызовет недовольство и разочарование прежде всего на украинской стороне. При этом вопрос охраны возможных новых границ остается открытым, однако участие европейских военных в этой роли Лелуш исключил.
Бывший французский политик также подверг критике вовлеченность стран ЕС в украинский конфликт. По его оценке, действия европейских элит продемонстрировали отсутствие стратегического мышления и самостоятельной политики. Европа, как отметил Лелуш, фактически приблизилась к прямому столкновению с Россией, следуя курсу администрации США.
Он подчеркнул, что именно европейские государства понесли наибольшие политические и экономические потери, слепо поддержав линию Вашингтона под лозунгами благих намерений и высоких принципов. Лелуш указал, что, начиная конфликт или втягиваясь в него, необходимо заранее понимать пути выхода, чего, по его мнению, сделано не было.
По его словам, в европейских странах отсутствует реальная готовность к войне с Россией. Ни Германия, ни другие государства ЕС, как отметил экс-госсекретарь, не хотят подобного развития событий, что делает текущую ситуацию особенно опасной.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные политики систематически запугивают население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, те, кто способен трезво оценивать происходящее, понимают, что подобные заявления не имеют под собой реальных оснований.
