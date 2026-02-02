ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
Об этом шла речь в ходе встречи представителей РУз с советником министра транспорта Чехии Микуляшом Мислбеком.
Чешская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Узбекистана в Праге для упрощения согласовательных процедур и активизации экономической и транспортной дипломатии. Особое внимание уделили проекту поставки электричек «Škoda Transportation», а также развитию сотрудничества в авиационной отрасли с участием компаний «Omnipol» и «ERA».
«Стороны также обсудили вопросы железнодорожной инфраструктуры и транзитных маршрутов, в том числе развития Среднего коридора. Чехия выразила интерес к выходу своих компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии. Также было предложено создать совместную рабочую группу при участии профильных специалистов министерств транспорта и частного сектора», — говорится в сообщении.
Стороны намерены углублять сотрудничество в сфере железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных системах и городской мобильности.