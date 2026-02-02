Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана

«Стороны также обсудили вопросы железнодорожной инфраструктуры и транзитных маршрутов, в том числе развития Среднего коридора. Чехия выразила интерес к выходу своих компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии. Также было предложено создать совместную рабочую группу при участии профильных специалистов министерств транспорта и частного сектора», — говорится в сообщении.