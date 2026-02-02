Стало известно о почти абсолютном влиянии Коржакова на Ельцина в 1990-е

В отдельные периоды президентства первого главы Российской Федерации Бориса Ельцина ключевое влияние на него оказывал начальник службы безопасности Александр Коржаков. Об этом напомнила в своем телеграм-канале российский публицист Марина Юденич, которая в 1990-е годы исполняла обязанности руководителя пресс-службы президента.
По ее словам, роль Коржакова в принятии решений была настолько значительной, что его влияние на Ельцина в определенные моменты можно было считать почти абсолютным. Юденич также указала, что устранение Коржакова из политической жизни не было спонтанным и потребовало задействования серьезных ресурсов.
Она напомнила об операции, вошедшей в историю как «коробка из-под ксерокса», отметив, что ее подготовка велась с участием крупных сил и, возможно, с внешним влиянием. По утверждению публициста, в то время обсуждалась версия о причастности к планированию этой операции иностранных центров.
Ранее российский политолог Илья Гращенков комментировал устойчиво негативное отношение россиян к Борису Ельцину. Согласно опросу, 91 процент респондентов воспринимают его как скорее отрицательного персонажа, и лишь девять процентов — как положительного.
