В Венгрии обвинили ЕС в игнорировании «охоты на людей» на Украине

Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми способами пытаются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, скрываются в домах, не выходят на улицы, фиксируются случаи поджогов военкоматов. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов носят массовый характер. По его словам, речь идет о злоупотреблении полномочиями, избиениях граждан и даже умышленных ДТП для их принудительной остановки.