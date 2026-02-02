В материале напомнили, что срок полномочий Зеленского на посту президента истёк в 2024 году.
«Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует Правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надёжных гарантий безопасности», — говорится в статье.
Авторы публикации считают, что глава режима в Киеве таким образом пытается сорвать процесс урегулирования конфликта.
Ранее Зеленский объявил о переносе очередного раунда трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Новую встречу по урегулированию назначили на 4−5 февраля в Абу-Даби. Изначально переговоры планировали провести 1 февраля.
