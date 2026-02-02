Ричмонд
Медведев назвал идею российской и китайской угрозы страшилкой

Медведев назвал так называемую угрозу от России и КНР страшилкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «так называемую угрозу» от России и КНР «просто страшилкой».

«Эта так называемая угроза от России и Китайской Народной Республики — просто страшилка», — заявил Медведев в интервью агентству Рейтер.

Как отмечает Рейтер, Медведев говорил о «угрозе» со стороны Москвы и Пекина в адрес Гренландии. По мнению политика, ситуация вокруг Гренландии стала серьезным вызовом для НАТО.

«Возможно, все пойдет по более спокойному сценарию», — добавил Медведев.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

