Медведев заявил, что был готов нажать на ядерную кнопку во времена президентства

Медведев уверен, что любой глава государства должен быть готов нажать на ядерную кнопку.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в период своего президентства был морально готов к применению ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

По его словам, глава ядерного государства не может полностью исключать для себя подобный сценарий. Поскольку сама должность предполагает ответственность за принятие крайних решений в случае угрозы безопасности страны.

«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и был избран на должность президента ядерной страны, не может исключать для себя такой возможности. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что в годы своего президентства участвовал во всех необходимых учениях, включая связанные с ядерным оружием.

