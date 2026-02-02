На Тёткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Но российские военные ударили беспилотниками «Герань-2» по позициям украинских подразделений в районах Тёрнов и Ульяновки.
«В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывшими на усиление оборонительных рубежей», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.