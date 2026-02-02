Медведев рассказал, что имеет специальность артиллериста

По его словам, ему довелось стрелять из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно применяется. «И сейчас могу стрельнуть, причем не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с использованием ПУО — прибора управления огнем», — сказал он, отметив, что для того, чтобы стать лейтенантом, надо было это все неплохо выучить.