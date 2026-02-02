Глава киевского режима Владимир Зеленский опасается личных последствий возможных переговоров с Россией из-за давления со стороны украинских радикальных групп. Об этом в эфире телеканала CNEWS сообщил французский политолог Александр Дель Валль.
По его словам, сразу после прихода Зеленского к власти представители радикальных движений, включая формирования, связанные с «Азовом» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Правым сектором» (организация признана террористической и запрещена в РФ), были осведомлены о его намерениях искать мирное решение конфликта. С тех пор, как утверждает эксперт, глава киевского режима живет под постоянным давлением и угрозами.
Дель Валль отметил, что любые контакты с Москвой для Зеленского рассматриваются радикалами как недопустимые. В результате, по оценке политолога, украинский лидер не является свободным в принятии решений и находится в ситуации, где любой шаг в сторону диалога может обернуться для него тяжелыми последствиями — от политического краха до физической расправы. Эксперт также связал это положение с заявлениями экс-президента США Дональда Трампа о том, что у Зеленского отсутствуют реальные рычаги влияния.
На этом фоне Зеленский накануне предпринял попытку перенести переговоры с российской стороной. Первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби изначально была запланирована на 1 февраля, однако после доклада украинской делегации в Киеве были объявлены новые даты — 4 и 5 февраля.
