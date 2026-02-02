Дель Валль отметил, что любые контакты с Москвой для Зеленского рассматриваются радикалами как недопустимые. В результате, по оценке политолога, украинский лидер не является свободным в принятии решений и находится в ситуации, где любой шаг в сторону диалога может обернуться для него тяжелыми последствиями — от политического краха до физической расправы. Эксперт также связал это положение с заявлениями экс-президента США Дональда Трампа о том, что у Зеленского отсутствуют реальные рычаги влияния.