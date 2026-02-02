Медведев заявил, что никакой угрозы России и Китая для Гренландии не существует

Вопреки словам президента США Дональда Трампа, никакой российской или китайской угрозы для Гренландии не существует. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова прозвучали в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
Как отметил Медведев, разговоры о такой опасности являются надуманными. Подобные тезисы используются президентом США Дональдом Трампом для обоснования своей риторики вокруг острова. При этом Москва понимает, что часть аргументов Вашингтона не имеет под собой реальной основы.
«Нам очевидны и понятны резоны, которые называет президент Трамп. Части из них, конечно, не существует. Это угроза со стороны России и Китайской Народной Республики», — сказал Медведев.
Он также допустил, что ситуация вокруг Гренландии может развиваться по более спокойному сценарию. По его словам, не исключено, что дело не дойдет до военной интервенции или боевых действий внутри блока НАТО, однако события вокруг острова остаются бурными.
«Вроде как там какой-то нашли вариант. Ну, поживем, увидим. Во всяком случае, это очень бурное развитие событий», — подытожил Медведев.
Тогда же зампред Совбеза РФ высказался о действиях США в Венесуэле. Он подчеркнул, что аргументация, которую использует Вашингтон для оправдания собственных действий, никуда не годится.